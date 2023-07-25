Американский адмирал предложил вывозить зерно с Украины морем при помощи конвоев НАТО

Каждые несколько судов должны сопровождать пара боевых кораблей альянса, вооруженных ракетами. Тогда Россия не сможет препятствовать вывозу агропродукции.

Адмирал Соединенных Штатов в отставке Джеймс Ставридис считает, что Северо-Атлантический блок может применить новую тактику взамен прекращенной зерновой сделки. Для этого надо перебросить в Черное море большое количество боевых кораблей и самолетов, чтобы противостоять возможным атакам РФ с моря либо воздуха. Торговые суда, которые будут вывозить украинское зерно, должны сопровождаться флотом НАТО.

«Крайне важно, прежде чем начать миссию, дать публичное объяснение ее целей и масштабов, дав понять России, что мы не ищем драки, но сделаем то, что должны, для защиты конвоев», - заявил он.

Мнение военного опубликовало агентство Bloomberg. При этом он согласился, что под эгидой ООН принять подобное решение невозможно. Против данного шага может выступить Турция, которая контролирует черноморские проливы. Есть большой шанс, что введение конвоев спровоцирует прямое столкновение Запада и России. Но, по мнению Ставридиса, такую схему стоит ввести.