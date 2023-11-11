Американский аналитик назвал конфликт на Украине уже фактически завершенным

Западу уже не интересно, что происходит в Восточной Европе. Его внимание отвлек Ближний Восток.

По ситуации с боевыми действиями между РФ и Украиной высказался бывший советник министра обороны Соединенных Штатов Дуглас Макгрегор.

«Конфликт на Украине фактически окончен. Все сосредоточены на Израиле и ХАМАС и видят то, что им не нравится», - написал он в одной из социальных сетей.

По его мнению, прямо сейчас ряд стран формируют антиизраильский альянс. Это стало возможным благодаря тревожной международной обстановке, и в других условиях подобный альянс не сумел бы возникнуть. Теперь Западу приходится учитывать, что на Ближнем Востоке может в любой момент вспыхнуть широкомасштабная война.