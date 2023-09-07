Американский экс-разведчик отверг возможность войны между Россией и США в следующем году

По его словам, Пентагон отлично понимает, что не сможет одержать победу в горячей фазе противостояния, а потому и не будет начинать ее.

Бывший сотрудник разведки Соединенных Штатов Скотт Риттер высказался против версии, которую озвучил популярный телеведущий Такер Карлсон. Тот предположил, что уже в следующем году США пойдут на прямое столкновение с РФ. Риттер исключил такую возможность. Об этом рассказали РИА Новости.

«Мы не сможем выиграть войну с Россией ни обычными вооружениями, ни ядерными. И неважно, что мы для этого будем делать», - указал он.

По его мнению, высокопоставленные военные в Америке это также понимают. Они не дадут руководству пойти на подобный шаг из-за его полной бесперспективности. Его в состоянии предпринять только самоубийца.