Американский экс-разведчик восхитился тактикой российских войск

Прием по дистанционному выставлению минных полей в самых неожиданных местах приносит огромный ущерб украинской армии и становится для нее очень неприятным сюрпризом.

Скот Риттер, отставной американский офицер разведки, назвал очень грамотным и умным тактический прием по минированию удаленных территорий с помощью специальных артиллерийских боеприпасов. В тех местах, где ВСУ снимают мины, они очень быстро появляются вновь.

«То, как это делают русские, очень умно», - указал военный в эфире своей авторской программы.

Его слова привели РИА Новости. Таким образом, украинские подразделения получают жестокие удары при попытке прорвать российские оборонительные позиции.