Врачи ДНКЦ им. Л. М Рошаля помогли девочке, которая проглотила пластмассовый «бриллиант»

Специалисты ДНКЦ им. Л. М Рошаля помогли девочке, которая проглотила пластмассовый «бриллиант». Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В учреждение обратились родители девочки, во время игры проглотившей пластмассовую деталь в виде бриллианта. Инородное тело находилось в желудке пациентки, и ребенка направили на операцию.

Врачи с помощью эндоскопической корзины аккуратно захватили «самоцвет» и вытащили его. На это ушло около 15 минут. На следующий день девочку в удовлетворительном состоянии выписали.

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