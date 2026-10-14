Врачи ДНКЦ им. Л. М Рошаля помогли девочке, которая проглотила пластмассовый «бриллиант»
В Центре Рошаля врачи вытащили пластмассовый «бриллиант» из желудка девочки
Фото: [Министерство здравоохранения Московской области]
Специалисты ДНКЦ им. Л. М Рошаля помогли девочке, которая проглотила пластмассовый «бриллиант». Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
В учреждение обратились родители девочки, во время игры проглотившей пластмассовую деталь в виде бриллианта. Инородное тело находилось в желудке пациентки, и ребенка направили на операцию.
Врачи с помощью эндоскопической корзины аккуратно захватили «самоцвет» и вытащили его. На это ушло около 15 минут. На следующий день девочку в удовлетворительном состоянии выписали.
В Подмосковье реализуется нацпроект «Продолжительная и активная жизнь».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил, как идет строительство многопрофильной больницы в Мытищах.