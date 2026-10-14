В семье Арины Шараповой скандал: у мужа телеведущей нашелся внебрачный сын

63-летний бизнесмен Эдуард Карташов, четвертый муж 65-летней телеведущей Арины Шараповой, требует через суд признать его отцом трехлетнего мальчика, который по документам считается сыном другого мужчины, сообщает StarHit.

Официальный отец Сергей Николаев сообщил журналистам, что не намерен отдавать ребенка Карташову: он продолжает бороться за мальчика. Сама Шарапова ситуацию никак не комментирует.

Эта история весьма запутана. Николаев признался, что пытался найти общий язык с Карташовым, но тот не проявлял интереса. Сергей узнал правду о сыне лишь год назад и потребовал от бизнесмена принять окончательное решение. Сам Эдуард, по его данным, знал о ребенке с самого его рождения, однако заявил о своих правах только сейчас.

«Все это не изменило моего отношения к младшему сыну. Дети не могут быть виновны в безрассудстве и эгоизме взрослых», — сказал Сергей.

Он также выразил недоумение из-за поведения своей жены — любовницы Карташова, которая, как рассказал Сергей была в ярости из-за появившейся информации об отце мальчика.

Николаев также отметил, что материальная поддержка со стороны бизнесмена остается спорной. Карташов утверждает, что помогал матери ребенка, но Сергей не уверен в этом. Он отметил, что содержал семью за свой счет, оплачивал роды жены и лечение.

Внебрачный сын Карташова проживает с Сергеем и матерью, у него есть старшие брат и сестра. Встречи с Эдуардом, по словам Николаева, вызывают у детей истерики и замкнутость. Средний сын называет Карташова «плохим дядей» и ходит к психологу.

На данный момент судебное дело приостановлено для проведения медицинской экспертизы. Николаев намерен бороться за определение места жительства всех троих детей с ним. Мужчина считает, что Шарапова также является жертвой ситуации.

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