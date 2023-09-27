Несмотря на это, Соединенные Штаты подталкивают украинцев в спину, заставляя продолжать боевые действия. Окончание конфликта не входит в планы Белого дома.

У 19Forty Five вышла статья, автор которой очень скептично относится к возможности Киева одержать верх в вооруженном конфликте. Автор материала, Дэниэл Дэвис, оценивает шансы на его победу в районе нуля. И это, по его утверждению, отлично понимает администрация американского президента, но это ее не останавливает.

«Вашингтон даже не представляет, как закончится конфликт, и выступает против любых попыток решить его дипломатическим путем», - заявил он.

В сложившейся ситуации война, которую ведет Украина, полностью бессмысленна. Точно так же не имеет смысла и поддержка Запада, которая длится до сих пор.