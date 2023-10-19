Американский эксперт рассказал о трех котлах для ВСУ на Украине
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Российская армия устроила окружение украинцев в трех местах, и теперь методично перемалывает в них противника.
Бывший сотрудник разведки американской армии Скотт Риттер высказался о ситуации на поле боя в зоне украинского конфликта. По его мнению, сейчас боевые действия вошли в новую фазу.
«Русские создали три огромных котла, которые Украина теперь, чтобы удержать свои позиции, вынуждена подкреплять, вводить туда резервы», - отметил он.
Его слова, сказанные журналисту Гарланду Никсону, привели РИА Новости. Риттер считает, что ВС РФ сейчас полностью контролируют весь ход боев. Они целенаправленно перемалывают украинские части, и готовятся к собственному наступлению.