Президент Украины разозлил и оскорбил собственный народ, поэтому он может и не выжить на своем посту.

Бывший советник министерства обороны Соединенных Штатов Дуглас Макгрегор считает, что карьера украинского лидера уже практически закончена. Он старается говорить что-то, что от него хотят услышать, чтобы продлить свое сидение в кресле правителя.

«Уверен, что у него есть много путей отхода в разные места, где расположены его банковские счета и дома, но этот конфликт окончен», - сообщил Макгрегор в одной из социальных сетей.

По его мнению, Владимир Зеленский привел свой народ к катастрофе, и тем самым разозлил и унизил его, поэтому риски для президента стали очень высоки.