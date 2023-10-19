Американский флот отправил еще один боевой корабль в восточную часть Средиземного моря

Корабль военно-морского флота США выдвинулся на восток Средиземноморья. Его цель – поддержать операции Соединенных Штатов на Ближнем Востоке.

Представители пресс-службы ВМФ сообщили, что корабль USS Mount Whitney уже покинул порт Гаэта в Италии, где находился до этого. Он следует на восток Средиземного моря. Их слова привело ТАСС.

Данное судно является кораблем управления и используется для разведки, приема и передачи огромного массива защищенных данных. Ранее оно использовалось в качестве флагманского в 6-м флоте США.