Американский генерал призвал Киев активнее мобилизовать в армию женщин

Украина может преодолеть кадровый голод в армии, если сможет мобилизовать туда женщин и сбежавших за границу мужчин, заявил бывший командующий американскими войсками в Европе Бен Ходжес в эфире YouTube-канала ProUA.

Генерал считает, что проблема Киева не в нехватке живой силы как таковой, а в слабом качестве мобилизации и рекрутинга.

«В вооруженных силах есть много работы, которую женщины могли бы выполнять. В большинстве западных армий женщины занимаются всем, что касается танков, артиллерии, инженеров, вертолетов и так далее», – сказал Ходжес.

Сегодня Верховная рада вернула правительству на доработку законопроект о новых правилах мобилизации. Депутаты не смогли принять его в первом чтении.

Ранее Владимир Зеленский заявил о необходимости в ближайшие месяцы мобилизовать в армию до 500 тысяч человек.