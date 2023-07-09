Американский генерал заявил о невысокой эффективности кассетных боеприпасов для Украины

Он подчеркнул, что такое решение было принято из-за того, что обычные боеприпасы уже истощились.

Генерал назвал минусы использования «кассетников». Они могут нанести урон технике и живой силе противника, но не способны разминировать минные поля и неэффективны при зачистке окопов.

К тому же, неразорвавшиеся боеприпасы будут представлять большую угрозу для украинской армии, которой придется идти вперед по территории, где они были разбросаны.

Против поставок кассетных боеприпасов на Украину выступили и некоторые союзники США. Международную конвенцию о запрете такого рода оружия подписали 123 страны, но США и Украина в их число не входят.