Американский генерал заявил о невысокой эффективности кассетных боеприпасов для Украины
Фото: [Викимедиа]
Президент США Джо Байден сделал «жесткий моральный выбор», одобрив решение отправить на Украину кассетные боеприпасы, считает бывший генерал-лейтенант США Марк Хертлинг.
Он подчеркнул, что такое решение было принято из-за того, что обычные боеприпасы уже истощились.
Генерал назвал минусы использования «кассетников». Они могут нанести урон технике и живой силе противника, но не способны разминировать минные поля и неэффективны при зачистке окопов.
К тому же, неразорвавшиеся боеприпасы будут представлять большую угрозу для украинской армии, которой придется идти вперед по территории, где они были разбросаны.
Против поставок кассетных боеприпасов на Украину выступили и некоторые союзники США. Международную конвенцию о запрете такого рода оружия подписали 123 страны, но США и Украина в их число не входят.