Американский Конгресс призвал готовиться к одновременной войне с Китаем и Россией

В стратегию США должно входить противостояние КНР и РФ в одно и то же время.

Комиссия Конгресса по выработке стратегической концепции приготовила свой доклад. В нем она заявила, что Соединенным Штатам необходимо провести модернизацию всех своих вооружений, как ядерных, так и обычных. Помимо этого Белому дому необходимо укрепить все военные альянсы, в которые он входит.

«Цели американской стратегии должны включать сдерживание и нанесение поражения одновременно российской и китайской агрессии в Европе и Азии», - указано в докладе.

Выдержки из этого документа привело ТАСС. При этом Пентагон должен использовать только обычные вооружения. Если же у США и их союзников не хватит военной мощи, то только тогда стоит перейти к усилению роли ядерного оружия. Именно поэтому Америка должна сосредоточиться на развитии такого типа оружия, и нарастить число средств доставки такого оружия на вражескую территорию.