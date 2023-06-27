Американский миллиардер в день своего юбилея разбился на гоночной трассе

Джеймс Краун, чье состояние оценивалось более чем в 10 миллиардов долларов, погиб в тот день, когда ему исполнилось 70 лет.

Он решил провести гоночный заезд по трассе Aspen Motorsports Park, которая расположена в штате Колорадо. Во время движения мужчина не справился с управлением, вылетел за пределы трассы и врезался в одно из ограждений. В итоге он получил многочисленные травмы и скончался на месте. Об этом сообщила газета The Colorado Sun.

Бизнесмен возглавлял крупную инвестиционную компанию под названием Henry Crown and Company. Вдобавок к этому он занимал еще ряд постов в крупных коммерческих структурах, например, был членом совета директоров банка.