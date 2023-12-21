«Урок для Украины заключается в том, что из истории нужно извлекать смысл. Если посмотреть, как США повели себя с афганцами, как США повели себя с курдами, что США сделали с катастрофой в Ливии, еще раньше с Вьетнамом, было вполне предсказуемо, что украинцев ждет та же участь», – сказал Хо.

Он считает, что трагические последствия политики украинского руководства видны уже сейчас: страна потеряла сотни тысяч людей, а ее экономика разрушена.

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби сообщил, что в декабре США выделят новый пакет военной помощи Украине, после чего ресурсы будут исчерпаны. Выделение новых средств сталкивается с противодействием законодателей США.