Американский морской офицер раскритиковал познания украинских военных в области стратегии

Украинцы не имеют даже базовых познаний, поскольку не прочитали ни одной книги на эту тему, так считает Гарри Табах.

Капитан 1-го ранга и экс-начальник штаба миссии НАТО в России, очень жестко отозвался о познаниях украинских штабов и высших военных.

«Ваши специалисты, не понимающие даже базовых вещей, ни одной книжки военной не прочли, у них все контрнаступление, как Попка-дурак, повторяют про контрнаступление», - заявил он в интервью, видео которого разошлось по сети.

По его мнению, денежная помощь Запада никак не поможет Киеву. Тот не сможет потратить эти деньги на действительно необходимые вещи, такие как авиация и ПВО. Поэтому, считает Табах, подобные подачки Запада больше напоминают подставу, чем действительно реальную поддержку.