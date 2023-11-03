Американский наемник сообщил о гибели более 500 соотечественников на Украине

Наемник из США Мэттью Вандайк рассказал в эфире YouTube-канала Judging Freedom, что на Украине погибло около 510 американцев, воевавших в рядах ВСУ.

По его словам, много жертв и среди бойцов из других стран в наемнических подразделениях ВСУ.

Вандайк посетовал, что украинское командование слишком долго тянуло с началом контрнаступления, что позволило российской армии соорудить мощные оборонительные рубежи.

Наемник заявил о наступившем тупике в контрнаступлении, повторив слова главкома ВСУ Валерия Залужного.