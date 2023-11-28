Россия одержит победу в конфликте, поскольку она, в отличие от Украины, не зависит от других стран, заявил подполковник США в отставке Дэниэл Дэвис.

«С какой стороны на это ни посмотри, личный состав, логистика, возможность продолжать боевые действия, политическая сила — все это на стороне России», – считает американский военный.

В то же время Украина всецело зависит от помощи западных союзников.

В ВСУ наступил снарядный голод после того, как в Конгрессе США не смогли согласовать дополнительную помощь Украине, а европейские партнеры не выполнили обещания по поставке боеприпасов.