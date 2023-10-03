Американский полковник Макгрегор заметил признаки предстоящего российского наступления

По его мнению, российская армия в скором времени двинется вперед, сметая ВСУ на своем пути.

Бывший советник министерства обороны Соединенных Штатов указал, что есть все признаки того, что Россия приготовила большое количество подразделений в зоне специальной операции.

«Россия уже подготовила сотни новых соединений на востоке Украины. Это означает, что идет подготовка для крупного наступления», - указал он.

ВС РФ нанесли тяжелые потери украинской армии во время ее контрнаступления, и теперь готовы двинуться вперед. Мнение американских чиновников о том, что русские не смогут сами атаковать, он назвал нелепым. Макгрегор убежден, что россияне в состоянии предпринять наступление, и они обязательно сделают это.