Российская промышленность настолько сильна, что дает возможность ВС РФ обеспечивать все новые и новые победы. По этой причине Киеву и Вашингтону придется согласиться на прекращение огня.

Подполковник армии Соединенных Штатов в отставке Дэниел Дэвис высказал свое мнение на интернет-канале Stephen Gardner. Он указал, что контрнаступление ВСУ уже провалилось. Последующее, если оно будет, закончится с тем же результатом.

«Еще одно уж точно не станет успешным, потому что российская армия стала еще сильнее, чем раньше. И у них есть промышленные возможности, чтобы производить больше», - подчеркнул эксперт.

В итоге Белый дом постепенно придет к мысли, что на правительство Зеленского не надо тратить большие деньги, они никак не помогают украинцам. Бесполезно поддерживать тех, кто никоим образом не может добиться успехов. Все потому, что военно-промышленный комплекс России сильно превосходит все возможности Запада.