Американский разведчик Риттер: киевский режим бросает умирать раненых на поле боя
Фото: [Владимир Жабриков/URA.RU/TASS]
Потери ВСУ значительно больше, чем сообщает Киев, считает экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.
«Повсюду разложившиеся трупы, буквально устилающие землю, и эти тела не похоронены, не подсчитаны как потери, они просто лежат. 60-80 тысяч украинских солдат пропали без вести», – сказал Риттер в эфире YouTube-канала Reporterfy Media & Travel.
По словам разведчика, у оставленных раненых нет шансов на спасение, никто даже не пытается вытащить их с поля боя.
Ранее о бесчеловечном отношении ВСУ к своим же раненым бойцам рассказал глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он сообщил, что всех участках линия фронта завалена телами украинских боевиков, брошенных на безрассудный штурм.