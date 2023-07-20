Американский разведчик Риттер: киевский режим бросает умирать раненых на поле боя

«Повсюду разложившиеся трупы, буквально устилающие землю, и эти тела не похоронены, не подсчитаны как потери, они просто лежат. 60-80 тысяч украинских солдат пропали без вести», – сказал Риттер в эфире YouTube-канала Reporterfy Media & Travel.

По словам разведчика, у оставленных раненых нет шансов на спасение, никто даже не пытается вытащить их с поля боя.

Ранее о бесчеловечном отношении ВСУ к своим же раненым бойцам рассказал глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он сообщил, что всех участках линия фронта завалена телами украинских боевиков, брошенных на безрассудный штурм.