Американский разведывательный дрон обнаружен рядом со Севастополем

Стратегический разведывательный дрон Вооруженных Сил США был обнаружен в нейтральных черноморских водах возле Севастополя. Об этом сообщает портал отслеживания авиаперелетов Flightradar .

Отмечается, что беспилотник вылетел с военно-морской авиабазы Североатлантического альянса, находящейся на территории итальянской Сицилии.

Уточняется, что дрон кружил над побережьем Крыма в 120 км от Севастополя. Он ведет сбор данных уже более шести часов.