Американский разведывательный дрон обнаружен рядом со Севастополем
Фото: [©Константин Михальчевский/РИА Новости]
Стратегический разведывательный дрон Вооруженных Сил США был обнаружен в нейтральных черноморских водах возле Севастополя. Об этом сообщает портал отслеживания авиаперелетов Flightradar.
Отмечается, что беспилотник вылетел с военно-морской авиабазы Североатлантического альянса, находящейся на территории итальянской Сицилии.
Уточняется, что дрон кружил над побережьем Крыма в 120 км от Севастополя. Он ведет сбор данных уже более шести часов.