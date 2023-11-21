Американский самолет-разведчик на Гавайях совершил неудачную посадку и скатился в воду

Инцидент произошел на острове Оаху, и о нем рассказало агентство Asssociated Press. На берегу залива Канеохе располагается аэродром, при посадке на который случилось ЧП. Самолет P8-A Poseidon во время посадки не успел погасить скорость, в результате чего выкатился за пределы взлетной полосы, и скатился в воду. Военные немедленно вызвали на место аварии береговую охрану, но ее помощь не потребовалась. Все находившиеся на воздушном судне люди спаслись самостоятельно.

Во время инцидента на борту самолета было 9 человек. Отмечается, что никто из них не получил никаких ранений и травм.