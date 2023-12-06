Американский сенатор пообещал республиканцам вторжение России в Европу

Владимир Путин вторгнется в одну из европейских стран НАТО, если Конгресс США не выделит Украине необходимые для продолжения боевых действий средства.

Так считает Крис Мерфи, сенатор от штата Коннектикут. Он является представителем от Демократической партии и, по его мнению, судьба Украины будет решена буквально в последующие несколько дней.

«Просто не думаю, что есть какие бы то ни было сомнения насчет того, что мы вот-вот бросим Украину», - заявил он журналистам о политических разногласиях между двумя партиями.

Его слова привело ТАСС. Мерфи также выразил мнение, что отказ от финансирования Киева приведет к вторжению России не только в Киев, но и в одну из европейских стран Северо-Атлантического блока. Тогда за неверное решение придется расплачиваться своими жизнями американцам, которым придется воевать в Европе. А сами республиканцы еще пожалеют о своем отказе.