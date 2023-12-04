Американский военный корабль вторгся в территориальные воды Китая

Американский военный корабль USS Gabrielle Giffords вторгся в территориальные воды КНР в районе архипелага Наньша (Спратли) в Южно-Китайском море, заявил представитель Национально-освободительной армии Китая Тянь Цзюньли.

Архипелаг Наньша, состоящий из более чем сотни мелких островов, является спорной территорией. На него претендуют Китай, Вьетнам, Тайвань, Малайзия, Филиппины и Бруней. На некоторых островах размещены небольшие военные контингенты из этих стран.