Американский военный: Зеленский погубил контрнаступление ВСУ своей некомпетентностью

Зеленский направо и налево рассказывал о планах контрнаступления и о том, с какими проблемами сталкивается украинская армия. В частности, он часто говорил о нехватке того или иного вида вооружения. Российские войска не могли этим не воспользоваться.

«Русские предприняли меры, чтобы вся эта огромная боевая мощь, которую мы на Западе предоставили Зеленскому, была использована совершенно бесполезно», – сказал Шаффер.

Он также отметил разброд в украинском высшем командовании. ВСУ не сосредоточены на одной цели, поскольку главком Валерий Залужный и командующий сухопутными войсками Александр Сырский хотят атаковать по разным направлениям, дробя на части имеющиеся у них силы.