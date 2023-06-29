Американский журнал назвал катастрофическими потери ВСУ на юге Украины

8 июня украинская армия пыталась наступать в районе села Малая Токмачка в Запорожской области, и потеряла огромное количество бронетехники.

Журнал Forbes привел результаты исследований аналитиков. Они по фото и видео сумели восстановить число потерянных на российском минном заграждении украинских танков и боевых машин пехоты: 17 БМП Bradley, четыре танка Leopard 2A6, три Leopard 2R и одна тяжелая машина разграждения Wisent. Итого ВСУ потеряли за какой-то час 25 единиц бронетехники.

Получается, что Киев за час всего на одном участке фронта потерял очень заметную долю тяжелой техники, которую с таким трудом получил от западных союзников.