У издания Newsweek вышла статья, автор которой указал на то, что российские войска легко обнаруживают на передовой боевые машины Abrams и Leopard. Это происходит из-за особенностей местности. Вдобавок ко всему, есть большая вероятность того, что эти танки будут потеряны на российских минных полях. В связи с этим данные машины стоит придержать в резерве, обходясь уже устаревшими моделями, выпущенными еще при СССР.

«Менее совершенные танки, такие как советский Т-64, являются более расходными, а Leopard и Abrams будут более эффективны в случае прорыва», - ссылается журнал на слова эксперта Дэна Раса, который раньше выполнял обязанности специального помощника при украинском главнокомандующем.