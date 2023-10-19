Американский журнал рассказал о недостатках переданных Украине ракет ATACMS
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Поставленные ВСУ ракеты не в состоянии уничтожать российские танки, так считает обозреватель Дэвид Экс.
У издания Forbes вышел обзор, в котором рассмотрена способность ракет ATACMS поражать тяжелую бронетехнику. Она признана неудовлетворительной, несмотря на содержащейся в боевой части тысяче суббоеприпасов.
«Ни один суббоеприпас не обладает достаточной мощностью, чтобы нанести серьезные повреждения танку», - указал Экс.
Он добавил, что все усугубляется тем, что Соединенные Штаты передали ВСУ ракеты с уже подходящим к концу сроком годности.