Поставленные ВСУ ракеты не в состоянии уничтожать российские танки, так считает обозреватель Дэвид Экс.

У издания Forbes вышел обзор, в котором рассмотрена способность ракет ATACMS поражать тяжелую бронетехнику. Она признана неудовлетворительной, несмотря на содержащейся в боевой части тысяче суббоеприпасов.

«Ни один суббоеприпас не обладает достаточной мощностью, чтобы нанести серьезные повреждения танку», - указал Экс.

Он добавил, что все усугубляется тем, что Соединенные Штаты передали ВСУ ракеты с уже подходящим к концу сроком годности.