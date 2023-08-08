Американский журналист: русские поставили Украине шах и мат

У Украины нет никаких шансов на успех, заявил американский радиоведущий Гарланд Никсон.

Слова Зеленского о возвращении Крыма и Донбасса журналист назвал «пустым звуком».

Украина близится к полному краху. ВСУ противостоят одной из сильнейших армий мира, и результат этой борьбы предсказуем.

Не помогут украинцам и поставки западного вооружения, уверен журналист.

«Зачем вообще Украине F-16? Ей уже ничто не поможет. Русские поставили Украине шах и мат», – заключил Никсон.