Американский журналист: Украина создает «армию зомби»
Фото: [©Станислав Красильников/РИА Новости]
Отчаявшийся из-за провалов в контрнаступлении киевский режим решил создать «армию зомби», написал американский журналист Клейтон Морис.
Украине остро не хватает солдат на фронте, поэтому она формирует армейские части из тяжелобольных людей. Вскоре у Киева может оказаться армия, часть которой не отдает себе отчета в действиях, а вторая не способна ни на какие действия.
Это предвестие скорого конца, говорится в публикации сербского издания «Политика», где приводятся слова Мориса.
Ранее сообщалось, что власти Украины обращались к другим странам с просьбой депортировать украинцев, подходящих по возрасту для воинской службы.