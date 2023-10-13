Украине остро не хватает солдат на фронте, поэтому она формирует армейские части из тяжелобольных людей. Вскоре у Киева может оказаться армия, часть которой не отдает себе отчета в действиях, а вторая не способна ни на какие действия.

Это предвестие скорого конца, говорится в публикации сербского издания «Политика», где приводятся слова Мориса.

Ранее сообщалось, что власти Украины обращались к другим странам с просьбой депортировать украинцев, подходящих по возрасту для воинской службы.