Американское издание поразилось оружию столетней давности на вооружении украинской армии

ВСУ приходится пользоваться откровенно устаревшими образцами вооружения, разработанными более ста лет назад.

Портал Business Insider выпустил статью, авторы которой обратили внимание на видео и фото, сделанные в зоне украинского конфликта. На фотографиях заметно, как солдаты ВСУ установили на пикап спарку из двух пулеметов системы Максима.

«На видео видно, как украинцы стреляют из них по, как они считают, российским беспилотникам», - указали авторы статьи.

Получается, что Украина применяет в современных боевых действиях оружие, которое было создано еще в начале прошлого столетия. Пулемет Максима был разработан до первой мировой войны и был снят с вооружения в середине ХХ века.