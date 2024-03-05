Американского подполковника задержали за разглашение особо секретной информации через сайт знакомств

В Министерстве юстиции США сообщили о задержании 63-летнего подполковника ВВС США в отставке Дэвида Франклина Слейтера по подозрению в разглашении особо секретной информации.

В 2021-2022 годах Слейтер имел доступ к особо секретной информации, принимал участие в совещаниях по Украине.

Выйдя в отставку, военный расслабился и позволил себе завести переписку на сайте знакомств с «украинкой». Собеседница искренне заинтересовалась бывшей работой подполковника и понемногу начала вытягивать из него секретную информацию о войне на Украине, в частности, об объектах, которые могли бы быть военными целями.

В итоге оказалось, что подружка Слейтера, скорее всего, не женщина и вряд ли с Украины.

Бывшему военному грозит срок до 10 лет.

1 марта главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких военных о возможном применении дальнобойных ракет Taurus для удара по Крымскому мосту. Утечка произошла из-за того, что один из военных использовал незашифрованный канал связи.