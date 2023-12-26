Пользователи портала Breitbart дали комментарии по поводу того, что украинцы переходят по всей линии боевого соприкосновения к обороне, чтобы сдержать наступление ВС РФ. Комментаторы заявили, что окопы станут плохой защитой от беспилотников и ракет, которых вдоволь у россиян.

«Вместо того, чтобы проиграть быстро и почти безболезненно, Украина проигрывает медленно, подвергаясь мощному разрушению и опустошению», - отметил один из них.

Другие указали, что украинское войска уже сдают позиции на фронте, это признает даже наполненная официозом New York Times. У ВСУ нет в достаточном количестве ни боеприпасов, ни личного состава, ни техники. Украинцы поверили в обещания Байдена, и вслед за ним лишились мозгов, что сильно повлияло на их способность реально оценивать действительность.