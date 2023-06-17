Американцы рассказали об удивлении ВСУ новой тактикой армии РФ
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Украинские войска очень удивлены новой тактикой Вооруженных Сил РФ при попытке наступления на российские оборонительные позиции. Об этом сообщает The New York Times.
По словам одного из украинских военнослужащих при высадке из бронетехники из леса напротив тут же был выпущен шквал огня.
В этом столкновении позиции ВСУ понесли значительные потери.
Также в статье говорится о том, что армия РФ успешно применяет артиллерию и авиацию, в том числе и по командным пунктам ВСУ в тылу.