Аналитик Кусков перечислил опасности «нелегитимных» клонов приложений из маркетплейсов

Пользователи смартфонов от компании Xiaomi из нашей стране в последнее время стали все чаще замечать в фирменном магазине приложений Mi GetApps «подделки» отечественного маркетплейса RuStore. По словам аналитика Дениса Кускова, клоны востребованных приложений реально могут проникать в системы маркетплейсов и иногда представлять опасность для пользователей. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что RuStore не является полноценным магазином приложений, в отличие от Google Play и AppStore, которые изначально стоят на смартфонах и ошибиться с ними невозможно.

По мнению эксперта, решением проблемы подделок RuStore на сторонних маркетплейсах может быть предустановка «легитимного» российского приложения на смартфоны еще при производстве.

Он подчеркнул, что как подделки, так и сомнительные приложения могут проникать в магазины приложений, при этом часто данное ПО может быть даже вредоносным.