Аналитик Муртазин объяснил причины воровства хакерами медицинских данных россиян

По словам аналитика Эльдара Муртазина, применение медицинских данных, которые были похищены хакерами, в корыстных целях нереально. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Он подчеркнул, что, во всяком случае, на практике таких случаев не было.

По мнению эксперта, в России ежедневно происходят взломы различных сервисов.

Он добавил, что конкретно медицинские данные использовать каким-то образом просто нельзя, в том числе и данные ДНК.

Аналитик отметил, что на сегодняшний день в большинстве организаций защита баз данных очень низка. Кроме того, отсутствуют какие-либо методы защиты от утечки медицинских данных, но, вероятнее всего, эксперты займутся данным вопросом, поскольку проблема становится актуальной.