Аналитик Муртазин пояснил, почему наушники не обладают свойством взрываться

История в Турции с взорвавшимся в ухе девушки наушником заставляет пристальнее присмотреться к гаджету в отношении его безопасности. По словам аналитика Эльдара Муртазина, данное устройство не может взорваться. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что взрыв невозможен по причине того, что в наушниках батарейка весьма маленькая и в ней просто нет такого объема энергии, чтобы оплавить что-то.

По мнению эксперта, при этом наушники все же могут представлять опасность. Так, при покупке наушников не слишком известных брендов неизвестно, из каких материалов они сделаны, какими химикатами обрабатывались. В связи с чем следует выбирать все-таки известные бренды, чтобы сократить воздействие на себя вредных веществ до минимума, поскольку наушники соприкасаются с поверхностью тела.

Ранее эксперт по этикету Холгова заявила, что необходимо использовать наушники для разговора по видеосвязи.