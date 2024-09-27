Эксперт по этикету Холгова считает необходимым использовать наушники для разговора по видеосвязи

По словам главы Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбины Холговой, в случае необходимости провести разговор по видеосвязи в общественном месте стоит использовать наушники. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Она подчеркнула, что у современных людей не хватает элементарного понимания простейших правил приличия.

По мнению эксперта, по этому вопросу ведется работа ассоциацией по этому вопросу. Так, голос, доносящийся из динамика телефона, раздражает окружающих сильнее, чем личная беседа поблизости. Поэтому важно при отсутствии наушников либо уйти в безлюдное пространство, либо перенести звонок на другое время.

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