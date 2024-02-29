Аналитик Муртазин заявил, что зарядка от мобильного телефона может убить человека

Причиной удара током от зарядки телефона может быть перемотанный скотчем провод. Аналитик Эльдар Муртазин перечислил правила эксплуатации электрических приборов и дал рекомендации по пользованию зарядными устройствами для гаджетов. Об этом сообщает Pravda.Ru .

По его словам, нельзя пользоваться зарядными устройствами во влажных помещениях. Также если выходит из строя любой шнур электрического устройства, не следует обматывать его изолентой, ремонтировать, а стоит заменить шнур или устройство.

Эксперт подчеркнул, что это потенциально повышает риск удара током.

По его мнению, также не стоит оставлять подобные устройства доступными для детей.