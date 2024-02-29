Аналитик Муртазин заявил, что зарядка от мобильного телефона может убить человека
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Причиной удара током от зарядки телефона может быть перемотанный скотчем провод. Аналитик Эльдар Муртазин перечислил правила эксплуатации электрических приборов и дал рекомендации по пользованию зарядными устройствами для гаджетов. Об этом сообщает Pravda.Ru.
По его словам, нельзя пользоваться зарядными устройствами во влажных помещениях. Также если выходит из строя любой шнур электрического устройства, не следует обматывать его изолентой, ремонтировать, а стоит заменить шнур или устройство.
Эксперт подчеркнул, что это потенциально повышает риск удара током.
По его мнению, также не стоит оставлять подобные устройства доступными для детей.