Аналитик Нейжмаков объяснил причины попыток ВСУ атаковать Новороссийск

Российской армией была отражена атака двух безэкипажных катеров украинской армии на военно-морскую базу в Новороссийске. По словам аналитика Михаила Нейжмакова, возможно, киевским режимом планировалось оказание давления на экономических партнеров РФ. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он отметил, что этот город является и объектом Каспийского трубопроводного консорциума, и зерновым терминалом.

По мнению аналитика, применение беспилотников в войнах нашего времени становится весьма важным политическим фактором, поскольку таким образом возможно усиление политического влияния поставщиков вооружения на внешние рынки.