Аналитик Парфентьев назвал способы противостояния мошенническим дипфейкам

Телефонные аферисты все чаще применяют передовые технологии для обмана своих жертв. Так, чтобы выманить деньги, они используют голоса и даже образы родственников, которые якобы попали в сложную ситуацию. Аналитик Урван Парфентьев рассказал о способах обезопасить себя от этого. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, одним из действенных методов станет простой звонок другу или родственнику, который якобы с вами в данный момент «разговаривает».

Эксперт добавил, что вопрос должен быть не любым, а, например, где последний раз встречались. При этом наиболее надежным является именно универсальный ответ.