Аналитик Парфентьев определил минусы ужесточения контроля над оборотом сим-карт
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Сим-карты уже очень давно стали методом идентификации пользователя сотовых сетей. Сейчас человек активирует сим-карту сразу после приобретения, а операторы сверяют информацию с базой МВД в течение месяца. По словам координатора Центра безопасного интернета Урвана Парфентьева, этих мер предосторожности достаточно, а обсуждаемое правительством ужесточение контроля за «симками» только усложнит работу тем, кто их продает. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Он добавил, что работник точки, занимающейся реализацией сим-карт, идентифицирует представленный ему покупателем документ, удостоверяющий личность, на подлинность, поэтому предлагаемые меры можно рассматривать лишь как дополнительные.
По мнению эксперта, российское законодательство не запрещает гражданину пользоваться чужой сим-картой.