Аналитик Парфентьев определил минусы ужесточения контроля над оборотом сим-карт

Сим-карты уже очень давно стали методом идентификации пользователя сотовых сетей. Сейчас человек активирует сим-карту сразу после приобретения, а операторы сверяют информацию с базой МВД в течение месяца. По словам координатора Центра безопасного интернета Урвана Парфентьева, этих мер предосторожности достаточно, а обсуждаемое правительством ужесточение контроля за «симками» только усложнит работу тем, кто их продает. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.