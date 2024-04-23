Аналитик Парфентьев перечислил способы не стать жертвой выдающих себя за страховщиков злоумышленников

Злоумышленники начали атаковать жителей нашей страны путем использования полиса ОМС, выдавая себя за работников местных фондов ОМС и уговаривая жертв заменить свой полис ОМС. Они предлагают скачать приложение Минздрава России, которое в действительности дает удаленный доступ к телефону и мобильному банку, а также заражает мобильный телефон троянской программой, перехватывающей коды из SMS-сообщений. По словам аналитика Урвана Парфентьева, мошенники продолжают придумывать новые уловки и не останавливаются на достигнутом. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что искоренить мошенничество невозможно, пока сохраняется денежное обращение и перераспределение материальных активов.

По мнению эксперта, экономические угрозы разделяются на программно-технические, контентные и гибридные. В первом случае это ПО шпионского характера, предназначенное для выкачивания информации с устройства жертвы, во втором — мгновенная реакция на инфоповоды, создание фейковых порталов, кадров новостей и прочего, в третьем — применение двух способов манипуляции — страха или «доброго волшебника».

Он пояснил, что ОМС в этом случае является поводом для новых возможностей кражи средств. В связи с этим следует перепроверять любую информацию, не перезванивать по незнакомым номерам, уточнять данные на сайте.