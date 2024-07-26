Аналитик Парфентьев пояснил действие приватности сегодня и в будущем

Стремительное развитие информтехнологий создало ощущение, что приватность умирает. В мире, где информация о нас так легко доступна и распространяется, кажется, что для частной жизни нет места. Тем не менее политические и правовые принципы, которые защищают неприкосновенность частной жизни, не только не исчезли, но и остаются ключевыми элементами законодательства и международных договоров. По словам аналитика Урвана Парфентьева, проблемами приватности озаботились около десяти лет назад. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

Он добавил, что право на прикосновенность и частную жизнь остается и является одним из ключевых базовых и международно признанных прав, в связи с чем даже во Всемирной Сети оно должно соблюдаться неукоснительно, а человек должен иметь полное право контролировать свою приватность, то есть информацию, находящуюся в публичном обороте.

По мнению эксперта, это не относится к публичным лицам, политикам во время исполнения ими должностных обязанностей.

Он подчеркнул, что законодательство должно развивать механизмы, которые позволяют эффективно и быстро прекращать оборот такого контента, при этом важно не переборщить с гипербезопасностью.