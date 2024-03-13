Аналитик Ульянов назвал способы избежать обмана мошенниками в приложениях для знакомств

В поисках друзей и романтических отношений в сервисах для знакомств пользователи рискуют нарваться на злоумышленников, которые под видом другого человека попытаются «развести» их на деньги посредством психологических уловок. По словам эксперта по кибербезопасности Владимира Ульянова, число подобных мошенников в дейтинг-приложениях может оказаться довольно большим, при этом отдельные из них могут успешно проходить процедуру подтверждения личности. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что это довольно популярный вид мошенничества.

По мнению аналитика, этому способствует определенная нацеленность и готовность людей потратить средства, анонимность другой стороны и несколько психологических моментов.

Он пояснил, что обезопасить себя в данном отношении можно только через собственные фильтры. Так, дейтинг-платформы, как правило, блокируют фейковые аккаунты и явных мошенников, тем не менее это происходит небыстро. однако сделать это быстро зачастую не получается. Кроме того, стоит соблюдать осторожность, когда новый «мэтч» просить их перевести средства под тем или иным предлогом.