Аналитик Ульянов сомневается в вероятности полной блокировки VPN-сервисов в России
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
В нашей стране уже не первый год ведутся разговоры о полном запрете VPN-сервисов, которые используются для обхода блокировок сайтов и приложений, тем не менее сама возможность этого ставится под сомнение большим числом специалистов и представителей власти. По словам аналитика Владимира Ульянова, реализовать тотальную блокировку VPN очень сложно даже чисто потому, что пользователи всегда могут найти метод ее обхода в открытом доступе. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Он подчеркнул, что в нашей стране довольно свободный доступ к информации.
По мнению эксперта, как показывает практика, большинство пользователей не занимается обходом блокировок, а всего лишь перестает пользоваться ресурсом в случае его запрета.