Аналитик Ульянов сомневается в вероятности полной блокировки VPN-сервисов в России

В нашей стране уже не первый год ведутся разговоры о полном запрете VPN-сервисов, которые используются для обхода блокировок сайтов и приложений, тем не менее сама возможность этого ставится под сомнение большим числом специалистов и представителей власти. По словам аналитика Владимира Ульянова, реализовать тотальную блокировку VPN очень сложно даже чисто потому, что пользователи всегда могут найти метод ее обхода в открытом доступе. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.