Аналитик Ульянов заявил об опасности применения ботов в мессенджерах

За последние годы жители РФ стали встречать все больше и больше так называемых ботов — спецпрограмм на базе мессенджера, выполняющих те или иные функции. По словам руководителя аналитического центра компании Zecurion Владимира Ульянова, людям не стоит доверять всем ботам подряд, так как отдельные из них могли быть созданы мошенниками для кражи персональных данных пользователей. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что следует всегда помнить, что при использовании бота пользователь в любом случае ему передает какую-то информацию.

По мнению эксперта, основным критерием безопасности бота является доверие к его разработчику.

Он отметил, что автоматически созданный мошенниками бот ничего украсть не сможет, так как он имеет ограниченный доступ к информации пользователя. Объем данных, которые бот может получить самостоятельно, зависит от пользовательских настроек приватности.