Аналитик Зубченко перечислил способы избежать попадания под воздействие мошенника-нейросети

Злоумышленники регулярно осваивают новые технологии и быстро находят все более эффективные методы для обмана своих жертв. Сегодня они стали использовать такой мощный инструмент, как искусственный интеллект. Старший аналитик по информационной безопасности Константин Зубченко назвал способы избежать попадания под воздействие нейросети в мошеннических целях. Об этом сообщает Life.ru .

По его словам, на сегодняшний день существуют два наиболее распространенных вида мошенничества: дипфейки и синтез голоса. В первом случае это фальшивые фото и видео, практически неотличимые от реальных., во втором - имитация голоса любого человека.

Эксперт уточнил, что в случае сомнения в достоверности фото и видео следует использовать популярные сервисы по детектированию подделок. В случае звонка или переписки нужно взять тайм-аут и попытаться связаться с данным человеком по иному каналу связи.

По мнению эксперта, необходимо скептически относиться ко всему, что приходит из Сети.