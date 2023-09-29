Аналитики из США заявили, что НАТО вряд ли ответит на удар России по одному из ее участников
Фото: [© Алексей Витвицкий/РИА Новости]
Они с большим скептицизмом оценили шанс того, что в альянсе пойдут на прямую эскалацию военных действий.
Некоммерческая организация RAND занимается исследовательской работой. Она проводит аналитику для чиновников Северо-Атлантического блока. В очередном отчете она указала, что НАТО, скорее всего, воздержится от ответа в случае превентивных действий России на Украине и ее удара по одному из членов альянса.
В то же время российский эксперт Алексей Леонков очень скептично отнесся к данным выводам. Он считает, что это может быть провокационным трюком. России подсовывают дезинформацию, пытаясь спровоцировать ее на необдуманный шаг.
«Любую эскалацию они точно будут готовы использовать в политическом плане, например в целях исключения нас из Совбеза ООН или давления на Китай», - подчеркнул он.
Эксперт добавил, что за этой провокацией может стоять попытка Соединенных Штатов втянуть в вооруженный конфликт страны Восточной Европы. При этом сами США, также как и Великобритания, останутся в стороне.